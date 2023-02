Élection présidentielle au Sénégal: le scrutin fixé au dimanche 25 février 2024 Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Février 2023 à 15:40 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Antoine Félix Abdoulaye Diome, a annoncé jeudi que la date de la prochaine élection présidentielle est fixée au dimanche 25 février 2024. A travers une note parcourue par lesoleil.sn, M. Diome a indiqué que cette décision est prise par décret présidentiel n°2023-339 signé, ce jeudi 16 février 2023. Ce décret est pris au moment où des experts électoraux, à l'image de Ndiaga Sylla, le réclamaient, depuis le mois de janvier 2023. A rappeler également qu'une révision exceptionnelle des listes électorales en prélude à cette échéance électorale, a été annoncée le 31 janvier dernier par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Selon un communiqué, cette opération, dont la date n'a pas été indiquée, sera effectuée ''conformément aux dispositions'' du Code électoral. Les articles L37 et R28 dudit Code précisent que « la révision ordinaire des listes électorales est prévue du 1er février au 31 juillet de chaque année ». « Cette révision se substituera à la révision ordinaire qui devrait démarrer le 1er février 2023'', déclarait la même source, ajoutant que le décret relatif à l'organisation de cette opération sera publié prochainement. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique avait d'ailleurs annoncé une campagne de communication en vue d'une ''meilleure information'' des populations sur les listes électorales. S.G



Source : https://lesoleil.sn/election-presidentielle-2024-l...

