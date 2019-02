Election présidentielle: pourquoi Wade refuse de soutenir un candidat Ses sorties sont très guettées depuis qu’il est rentré à Dakar. Certains leaders de l’opposition sont également allés à sa rencontre, espérant bénéficier du soutien du l’ex-chef de l’Etat et de son parti, le PDS. Mais Wade maintient le flou jusqu’à présent et n’a accordé ses faveurs à personne.

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Février 2019 à 11:47 | | 0 commentaire(s)|

Tout au plus, il a appelé à boycotter les élections, avant de demander à ses militants de brûler les bulletins de vote le jour du scrutin. Et malgré quelques tentatives de médiation, Abdoulaye Wade campe sur sa position.



C’est que l’ancien Président de la République serait très remonté contre les leaders l'opposition. Des sources affirment, en effet, que Wade avait eu l’assurance de ces responsables qu’ils empêcheraient les élections si les candidatures de Karim Wade et Khalifa Sall étaient rejetées. Une promesse non tenue que Wade-père ne digère vraisemblablement pas.



Reste à savoir jusque ou ira le Pape dans sa guérilla ?













Bachir Seck

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos