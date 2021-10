Election primaire de la Coalition YAW à Mbour : Dr Lamine Diaité largement en têté, Sonko impose son avocat candidat Me Abdoulaye Tall Une élection primaire s’est tenue pour désigner le candidat de la Coalition YAW Commune Mbour. Mais selon l’information parvenue, loin d’être un processus démocratique, une mauvaise surprise s’est signalée à l’arrivée.

Oui, selon notre informateur qui préfère garder l’anonymat, le Dr Mamadou Lamine Diaité Candidat à la candidature de Pastef pour la coalition Yewwi Askan Wi Commune Mbour Dr Lamine Diaité est arrivé largement en tête, avec des félicitations des autres, mais Ousmane Sonko a finalement imposé son avocat-candidat Me Abdoulaye Tall.



Livrant plus de détails, il a dressé le tableau suivant pour les résultats des élections primaires



Docteur Diaite : 81 voix



Maître Abdoulaye Tall : 37 voix



Ousmane Diop : 4 voix



Bulletin nul : 2



Leral attend un éclairage du Pastef ou de la Coalition Yewwi Askan Wi pour la confirmation de ce choix et son pourquoi…



