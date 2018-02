Elections 2019 - "Le fichier constitue une base solide pour aller aux élections" (Expert)

Le comité de pilotage qui a été mis en place pour assurer l'état des lieux de l’audit du fichier électoral dit « être satisfait du travail », qui a été fait jusqu’à aujourd’hui. Selon le directeur exécutif du Centre Européen d'appui aux élections (ECES), Fabio Bargiacchi, le fichier constitue une base solide pour aller aux élections.



Toutefois, une meilleure qualité de la gestion et la transparente nécessiteront la mise en œuvre des recommandations formulées dans le rapport final, qui sera livré le 26 février prochain. Sur ce, il a recommandé de mettre en place un comité de suivi du fichier électoral.



Il s’exprimait ce vendredi à la Direction des Elections (Dakar), lors d’une conférence de presse.



Les erreurs notées

Un certain nombre d’erreurs a été noté dans le fichier sur lequel il faudrait apporter une correction. Par exemple, sur la cohérence de certaines données mais qui touchent, toutefois, un nombre assez faible dans le fichier. Il y a aussi des dossiers à traiter et à revoir.

M. Bargiacchi a rappelé que dans le fichier, on note plus de 6 200 000 électeurs.









Thierno Malick Ndiaye