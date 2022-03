Élections Législatives :Boubacar Sèye veut reconstruire le Sénégal avec l’appui de la diaspora Après avoir passé plusieurs années dans la sensibilisation et l'éveil des consciences sur des questions transversales et géopolitiques, Boubacar Sèye d’Horizon sans frontière passe à une autre étape de son combat. Il a procédé, hier, à la mise en place d’un mouvement social citoyen dénommé Tabaxxat Sénégal ak wa diaspora qui se positionne résolument et sans équivoque aux côtés de l’opposition sénégalaise.

“Les élections législatives qui s'annoncent pour le mois de juillet 2022 sont pour moi une opportunité de donner un caractère plus pratique, plus officiel du combat que nous menons, depuis tant d'années pour la diaspora sénégalaise’’, a déclaré Boubacar Sèye.



“Je pense qu’il est temps, compte tenu du contexte de notre pays et des nouvelles exigences de cette partie de cette population si importante et si utile à notre pays, d’être représenté de façon plus juste, plus réelle et au service exclusif de notre diaspora qui fait partie des maillons les plus importants de notre économie, mais aussi, de notre texture sociale et culturelle’’, a-t-il poursuivi.



Ainsi, pour M. Sèye, l’heure est venue pour que toutes les questions soulevées au sein de cette diaspora soient mieux prises en compte avec des propositions, des projets de loi. Ainsi, la création de Tabaxxat Senegal ak wa diaspora est une façon pour lui et ses camarades d'inviter le peuple sénégalais et sa diaspora à la reconstruction du pays dans l'expertise, la justice sociale et la probité morale etc.



“Toutes les valeurs qui manquent cruellement à la gestion de notre cher Sénégal, dit-il. Chers concitoyens, voilà les raisons fondamentales qui ont motivé ma décision de présenter ma candidature à ces élections que je tiens à vous annoncer solennellement’’



‘’Je convie tous mes compatriotes d’ici et d'ailleurs à faire de cette ferme volonté le leur, pour qu'ensemble, la diaspora, l’une des plus dynamiques dans le monde, franchisse enfin une autre étape de son évolution. Ce qui ne sera que du bonheur pour le Sénégal et l'Afrique’’, a invité Boubacar Sèye

