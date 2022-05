Elections Législatives : Le ministre Abdoulaye Saydou Sow divise le Benno de Mbirkilane D’après le maire de la commune de Mbirkilane, Fallou Fall, la coalition au pouvoir pourrait perdre les prochaines élections législatives dans le département éponyme, si rien n’est fait pour régler la tension politique qui y prévaut. Et pour cause, il estime que le choix porté sur le maire de Ndiognick, Ndeuri Loum, est tout sauf bon pour les élections. Car, selon lui, non seulement celui-ci ne fait pas l’unanimité dans le Benno de Mbirkilane, mais également, Loum est Haut conseiller des collectivités territoriales. Ce qui se traduirait par un cumul de mandats s’il devient député.

Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Mai 2022 à 09:56 | | 0 commentaire(s)|

C’est sur un ton très amer que les responsables politiques de la mouvance présidentielle du département de Mbirkilane ont dénoncé ce qu’ils considèrent comme une ingérence dans les affaires politiques de leur zone.



En effet, les maires des 14 communes du département précité se disent outrés par les agissements du ministre de l’Urbanisme, Abdoulaye Saydou Sow, qui, selon eux, « ne fait que se mêler de ce qui ne le regarde pas ».



A en croire ces élus, le transhumant Abdoulaye Saydou Sow serait en train de mijoter un plan pour imposer son poulain Ndeuri Loum, maire de Ndiognik, comme candidat de Benno sans que ce dernier soit à la hauteur des attentes des populations. Mieux, ils rappellent que cet homme est déjà Haut conseiller des collectivités territoriales, un poste électif. Ce qui est anormal selon le maire de Mbirkilane, Fallou Fall, qui explique que ce genre de cumuls n’est pas un bon exemple pour les populations.



Pour lui, Abdoulaye Saydou Sow devrait plutôt s’occuper du département de Kaffrine qui traîne plusieurs problèmes jusque-là non résolus. Selon notre interlocuteur, le ministre devrait voir comment les résoudre au lieu de s’immiscer dans la vie politique d’un département où il n’habite pas.



De l’avis de M. Fall, être ministre ne donne pas à Abdoulaye Saydou Sow, le droit de parler au nom de tous les départements avec la nouvelle donne de l’Acte 3 de la Décentralisation, qui attribue le pouvoir aux collectivités territoriales. Ainsi, le maire de Mbirkilane invite le chef de l’Etat, Macky Sall, par ailleurs patron de la majorité présidentielle, à revoir la politique de Benno au sein du département sinon « la coalition présidentielle va sûrement perdre les élections législatives car, personne ne va voter pour une liste dirigée par Ndeuri Loum » et ce sera la défaite certaine de Benno prédit-il, en agitant des menaces à peine voilées de votes-sanctions.











Le Témoin



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook