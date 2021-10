Elections Locales: La population de Gamadji Saré plébiscite Amadou Racine Dia Le 02 Octobre dernier, ont été organisées des activités sportives et culturelles par les Jeunes et les Femmes de la commune de Gamadji Saré. A cette occasion, Monsieur Amadou Racine DIA a été désigné comme parrain de la cérémonie. Ce fut un grand moment de ferveur et de joie pour toute la population de cette commune fière de recevoir un digne fils du terroir Amadou Racine Dia.

Un grand accueil populaire lui a été réservé avec sa forte délégation par la population. Amadou Racine DIA a tenu à répondre à l’appel de ses frères et sœurs de Gamadji Saré. Il a apporté un appui très significatif en faveur de la jeunesse de cette localité.



Il s’agit de lots de jeux de maillots et de lots blousons pour l'Asc au nombre 11 paires, d’une dizaine de ballons de football, de 02 trophées, des gadgets, de l’aide financière estimée entre 50.000 à 200.000 francs octroyés aux meilleurs élèves, aux Associations féminines, aux Jeunes, aux meilleurs joueurs et aux acteurs culturels. Toute cette aide est évaluée à plusieurs millions de fcfa destinés à soutenir les populations.



Séduites par le geste d’Amadou Racine Dia, par sa générosité et par son ouverture, les populations, dans l’ambiance et la ferveur de la fête, ont décidé à l’unanimité de l’investir comme leur candidat aux prochaines élections locales au niveau de la Commune de Gamadji Saré. L’image dans laquelle, les jeunes soulèvent sa main pour matérialiser leur choix sur Amadou Racine Dia, comme leur candidat, circule encore dans les réseaux sociaux et groupes whatsapp. Cela prouve l’attachement que la jeunesse de Gamadji Saré manifeste à ce fils du terroir.



Dans les discours des représentants des jeunes, des femmes, des adultes, tous les intervenants ont insisté sur la disponibilité d’Amadou Racine Dia qui selon eux, n’a jamais fermé ses portes aux fils du terroir. «Il est toujours à nos côtés. Amadou Racine Dia est à l’écoute de ses frères et sœurs de Gamadji. Il est là à chaque fois qu’on a besoin de lui, pour nous apporter de l’aide » ont répété plusieurs intervenants.



Le grand espoir suscité par ce cadre du Port Autonome de Dakar a poussé les populations à lui exposer quelques doléances d’ordre social qui concernent la construction du mur du stade de football ainsi que les gradins. Elles ont aussi sollicité la mise en place de quelques projets sociaux pour la commune.



Lors de sa prise de parole, Amadou Racine Dia avait du mal à placer un mot, tellement les populations étaient en effervescence. Venus écouter son discours, les jeunes ne pouvaient plus se retenir lorsque leur leader s’apprêtait à parler, l’animation était à son paroxysme.



Dès l’entame de son propos, Amadou Racine, comme l’appellent ses proches, a tenu à préciser que, son engagement politique est motivé par une volonté singulière de soutenir le Chef de l’Etat Macky Sall.



«Tout ce que je fais dans la Commune c’est au nom du président de la République Macky Sall » a-t-il dit et répété aux populations. A ces dernières, il a exhorté à travailler davantage aux côtés du président de la République afin d’atteindre les objectifs de développement pour le Sénégal surtout. Amadou Racine a appelé à l’unité et à la cohésion autour du président pour une victoire massive aux prochaines élections.



Le discours d’Amadou Racine Dia a fortement rassuré la jeunesse de Gamadji Saré. Certains n’ont pas manqué de crier : «voilà l’homme qu’il nous faut ». Les notables de la ville ont aussi salué la déclaration de leur fils pour qui, ils ont formulé des prières.



