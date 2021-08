Élections Locales à Golf Sud : Le Parti Rewmi ne soutient plus la candidature de Lat Diop Réuni en plénière le samedi 31 juillet 2021 au siège de la plateforme «Idy Horizon 2024», la section communale du Parti Rewmi à Golf-Sud a procédé à une évaluation de la situation politique qui prévaut dans cette commune. À cet effet, pour les prochaines échéances locales, le parti d’Idrissa Seck ne va pas soutenir la candidature de Lat Diop. Tribune

Les partisans d’Idrissa Seck rament ainsi à contre-courant de leur coordonnateur communal qui avait soutenu la candidature du directeur général de la Lonase à la mairie de Golf sud. Cette fois-ci, le Parti Rewmi ne va la soutenir pour les prochaines élections locales.



À l’issue d’une réunion, le parti rappelle que c’est en partant d’une déclaration faite par la coordination communale de Rewmi Golf-sud, le samedi 26 juin 2021, pour soutenir la candidature de Lat Diop lors des prochaines élections locales, qu’il a décidé aujourd’hui de dégager sa responsabilité sur cette déclaration.



En effet, dans le cadre de la nouvelle alliance Rewmi-Benno bokk yakaar, le parti compte aller aux prochaines élections locales sous la bannière de ladite alliance et aura comme candidat celui de la coalition. Pour l’heure, aucune décision ne venant ni du parti, ni de l’alliance n’a été prise pour désigner ou soutenir une quelconque candidature que ce soit.



Examinant les informations qui sont remontées par la base, nous informant, entre autres, des agissements de l’actuel coordonnateur à vouloir choisir de façon unilatérale un candidat pour la commune, la section Rewmi de Golfsud condamne avec fermeté ces pratiques et met en garde celui-ci contre toutes les conséquences qui pourraient découler d’une telle attitude qui constitue une violation grave de la ligne du parti.



Selon le coordonnateur adjoint chargé de la vie politique, Mama Cissé, la section n’exclut pas de mener une large campagne de dénonciation de ces agissements, en vue de mieux respecter les directives du parti au niveau central.



Face à un coordonnateur qui a décidé d’adopter l’esprit de la pensée unique en violant les statuts et règlement intérieur du parti, la section appelle tous les membres du Parti Rewmi de la commune de Golf-Sud à s’unir derrière la décision du parti, et invite son coordonnateur à rejoindre les rangs ; le cas échéant, le parti prendra ses responsabilités.



Cet appel ne se limite pas à lui ; il s’adresse également à tous les membres et sympathisants pour qu’ensemble nous nous préparions aux élections à venir.

