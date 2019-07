Elections à l'Ums: Le juge Téliko, candidat à sa propre succession, face à Mamadou Ndoye L'Assemblée générale de l'Union des magistrats du Sénégal (Ums) aura lieu samedi prochain à Saly. A cette occasion, le magistrat Souleymane Téliko briguera un second mandat à la tête de l’institution, selon "Les Echos". Mais il ne sera pas seul en lice, puisque Mamadou Ndoye, de la Cour d’appel est également candidat à cette élection. Seul le nouveau président et le bureau, seront élus lors des votes.

