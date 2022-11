Elections à la gare routière de Nioro à Kaolack : Le système de collecte des fonds de fonctionnement, bloqué

Toujours dans leur recherche d’une issue heureuse pour la tenue de l’élection à la gare routière Nioro, les membres de l’association And Defar garage Nioro ont fermé le guichet de ladite gare, ceci, depuis le lundi 7 novembre 2022. Une façon pour ces transporteurs de dénoncer la somme exorbitante demandée par le président sortant pour les candidats postulants, le refus d’aller en élection avec les cartes que Pape Babacar Ndour le président sortant, aurait distribué dans les autres départements. Car cette échéance ne concerne que le département de Kaolack.



D’ailleurs, ces derniers souhaitent la mise en place d’une commission indépendante de vente de cartes d’électeurs, ainsi que la tenue d’une assemblée générale sur la gestion financière de la gare routière.



« Nous avons décidé de fermer guichet parce que Pape Babacar n’a plus la légitimité de gérer l’argent de la gare. Nous avons décidé de mettre fin aux cotisations du regroupement des chauffeurs, qui permettaient à ce dernier de fonctionner. Et c’est lui-même qui l’avait dit aux transporteurs de Mbirkilane, lors d’une assemblée générale, arguant que ces derniers n’avaient plus le droit de gérer l’argent. Il a ensuite pris et mis dans sa poche, l’argent pour la destination Kaolack. C’est de la même manière qu’il doit se conformer », exige le vice-président de la gare routière de Nioro, qui fustige l’absence de transparence dans la distribution des cartes d’électeur et la gestion gabégique de M. Ndour.



Cependant, avant la prise de leur décision pour la fermeture du guichet, ces transporteurs disent avoir averti toutes les autorités administratives concernées de la région de Kaolack, notamment le gouverneur et le préfet du département, sans aucune réaction.



Pour rappel, le mandat du président sortant de cette gare routière est arrivé à échéance depuis le 22 octobre dernier et des élections peinent jusqu’à présent à être organisées. Même la venue du secrétaire général du Syndicat des travailleurs du transport routier du Sénégal, Alassane Ndoye à Kaolack, n’a pu régler la situation de la gare routière de Nioro.











Le Grand Panel