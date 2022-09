Élections des membres du Haut Conseil des Collectivités Territoriales ( HCCT): L’ ANED appelle ses membres à aller voter massivement L'Association Nationale des Elus Départementaux ( ANED) invite ses membres à se mobiliser et à s'investir pleinement pour un vote massif lors du scrutin du 4 septembre portant élection des membres du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCTT) .



Dans un communiqué, ladite association explique que cette élection qui concerne les grands électeurs (conseillers municipaux et conseillers départementaux) est d'une importance cruciale pour l'ANED qui s'est montrée toujours soucieuse de l'avenir du département, en tant que Collectivité territoriale et organe délibérant du Département depuis l’avènement de l’Acte 3 de la décentralisation.



Le Haut Conseil des Collectivités Territoriales ( HCCT) est en effet un lieu approprié de suivi et d'évaluation des politiques publiques en matière de décentralisation.



Le HCCT fait partie de notre vitrine démocratique et en ce sens son impact dans la consolidation de la Décentralisation et de la démocratie participative a été salué par l'ensemble des acteurs et des professionnels de la Décentralisation au Sénégal et en Afrique . En atteste le satisfecit plusieurs fois décerné au Sénégal et au HCTT par « Cité et Gouvernements locaux d'Afrique »(CGLUA) qui est l'instance faitière des Associations d'élus en Afrique et dans le monde .



La pertinence du HCCT se justifie aussi par le fait que notre processus de décentralisation toujours inachevé a besoin d'être accompagné par de nouvelles reformes, notamment en ce qui concerne le régime financier des Collectivités Territoriales et le parachèvement de l'acte III de la décentralisation dans sa deuxième phase.



Pour rappel l’ Association des Elus Départementaux (ANED) est la troisième association d’élus locaux au Sénégal après l’Association des Maires du Sénégal ( AMS) et l’Association des Départements du Sénégal ( ADS) composée des Présidents de Conseils Départementaux.



Fondée le le 28 Février 2015 l’ANED a été officiellement reconnue le 13 Aout 2015, à travers l’obtention de son Récépissé délivré par le Ministère de l’Intérieur.



Elle a pour objectif global de promouvoir la mise en place de conditions favorables à l’exercice du mandat des élus départementaux et de développer toutes les actions visant à leur permettre d’exercer au mieux leur mandat.



Pour le Bureau de l’ANED

Le Président

Maodo Malick Mbaye

