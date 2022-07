Elections législatives 2022 à Ziguinchor : Yewwi annonce une caravane de casseroles ce dimanche

Après deux concerts de casseroles sur l’étendue du pays, cette fois-ci, les leaders de la coalition Yaw – Wallu ont annoncé une caravane de casseroles à Ziguinchor ce dimanche à partir de 15 heures. Le cortège aura comme itinéraire : Terrain Jatir, Pharmacie NEMA, Insa Ndiaye, Marché Saint Mau, Rond-Point Belal Ly, Préfecture, Rond-Point Jean Paul 2 et Rond-Point Aline Sitoé Diatta.



D'après Rewmi, cette caravane dans les rues de Ziguinchor aura la particularité d’être animée par un concert de casseroles. « Nous invitons tout le monde à participer à cette caravane avec des casseroles, des marmites, pour faire le tintamarre le plus fort possible pour lui (Président Macky Sall) dire plus jamais ça.



Pour lui faire savoir que le Sénégal n’est pas un groupe whatsApp où vous pouvez faire sortir, comme vous voulez, des gens comme François Mancabou, Idrissa Goudiaby, Alexie Abdallah Diatta… », clame Guy Marius Sagna qui a annoncé la nouvelle.