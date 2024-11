« Élections législatives 2024 : El Hadj Malick Gaye, maire de Niandane, propulse le Pastef au sommet du département de Podor »

Les élections législatives de 2024 ont été un véritable triomphe pour El Hadj Malick Gaye dans la commune de Niandane. Le maire a fait remporté la victoire de manière écrasante avec un impressionnant taux de 72,2%, confirmant ainsi la solidité de son leadership et le soutien massif de la population locale à son programme politique.



Cette victoire exceptionnelle s’inscrit dans un contexte où El Hadj Malick Gaye a su allier sa gestion municipale efficace et sa proximité avec les électeurs pour créer une dynamique de changement. Son bilan à la tête de la commune, marqué par des avancées notables dans les domaines de l’éducation, des infrastructures et du développement rural, a largement contribué à asseoir sa popularité et à renforcer la confiance des électeurs.



Cet triomphe ne se limite pas à un simple succès électoral, elle symbolise aussi l’adhésion croissante des Sénégalais aux idéaux du Pastef, en particulier dans les zones rurales. En effet, le taux de 72,2% obtenus par le maire dans cette circonscription est non seulement un exploit électoral, mais aussi un signal fort pour la scène politique sénégalaise.



Cette victoire traduit la montée en puissance du Pastef, qui, grâce à son implantation locale et à l’adhésion croissante de ses militants, semble plus que jamais prêt à jouer un rôle majeur dans les décisions nationales. Au-delà de ce succès local, El Hadj Malick Gaye a également renouvelé son soutien au Président du Pastef, Ousmane Sonko et à son Excellence Bassirou DiomayeFaye.



Dans un discours après les résultats, il a affirmé sa fidélité au leader du parti, soulignant l’importance de son engagement pour un changement politique à l’échelle nationale. Selon lui, la victoire du Pastef à Niandane dans le département de PODOR est une étape dans le processus de transformation du pays, avec à sa tête un Ousmane Sonko déterminé à lutter contre les dérives du système politique en place. Les résultats de cette élection législative 2024, marqués par un fort soutien à El Hadj Malick Gaye, constituent un signal fort pour l’avenir politique du pays.



Cette victoire laisse présager une influence accrue de la mouvance dans les prochaines échéances électorales, tout en consolidant la position de Niandane comme un bastion du parti.



Pour Niandane, ce succès représente avant tout un gage de continuité et de développement.



Toutefois, El Hadj Malick Gaye se positionne désormais comme une force politique incontournable dans la région, et peut-être au-delà, pour les prochaines échéances.



Yacine Diop