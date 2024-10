Elections législatives 2024 : Khalifa Abdoul Aziz Mbaye, membre de la Coalition Diomaye Président, appelle à barrer la route aux fossoyeurs de la République

« En ma qualité de membre de la Coalition Diomaye Président, j'ai signé la Charte avant les élections présidentielles. Ainsi, j'ai battu campagne avec l'ensemble de mes militants et sympathisants, pour l'élection du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye.



Je remercie le peuple sénégalais, qui, à travers un élan patriotique à nul pareil depuis notre accession à l'indépendance, nous a gratifié d'une victoire éclatante dès le premier tour.



Aujourd'hui, je réaffirme mon engagement et réitère le même appel au peuple sénégalais, en tant qu'allié, non seulement pour barrer la route aux fossoyeurs de la République et de la Nation, qui cherchent à se couvrir d'une immunité parlementaire pour échapper à la justice. Mais surtout, donner une majorité confortable au régime du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, sous la houlette du Premier Ministre Ousmane Sonko, pour commencer à satisfaire les préoccupations des Sénégalais dans les plus brefs délais, et au-delà, nous engager pour la réalisation de l'agenda Sénégal 2050. »













Khalifa Abdoul Aziz Mbaye,

Président du Mouvement Futursen,

Membre de la Coalition Diomaye Président