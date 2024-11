Élections législatives 2024 : Une ouverture globalement respectée malgré quelques retards

Ce dimanche 17 novembre 2024, le Sénégal entre dans une nouvelle phase de son processus démocratique, avec ces élections législatives. Dès 8 heures, les bureaux de vote ont, pour la plupart, ouvert leurs portes à travers le pays, selon la cellule de veille électorale du WANEP (West Africa Network for Peacebuilding), repris par "Apanews".



Dans son communiqué n°1 publié ce matin, la cellule de veille électorale du WANEP affirme que « de façon générale, les procédures ont été respectées » pour l’ouverture des bureaux de vote. Le document précise que « 98,7 % des membres des bureaux étaient présents à l’ouverture ».



Cependant, le respect de l’heure officielle d’ouverture, fixée à 8 heures, n’a été observé que dans 61,7 % des bureaux, selon les données collectées. De même « 38,3 % des bureaux de vote ont connu des manquements liés à un léger retard quant au démarrage effectif », indique le communiqué. Parmi les raisons évoquées figurent l’absence d’un assesseur dans deux bureaux, situés au centre de Médina Bambilor et à l’école Badara Sarr, dans la commune de Mbour.



La cellule de veille électorale note également que « 97,8 % du matériel électoral était disponible », comprenant les urnes, les isoloirs, les encres indélébiles, ainsi que les bulletins et listes d’électeurs. Quelques retards ont néanmoins été constatés dans certains bureaux, liés à une livraison tardive des bulletins de vote et des listes d’émargement.



Un incident mineur signalé



Le WANEP rapporte également un incident mineur survenu dans un bureau de vote à l’école Patte d’Oie Builders. « Le non-respect de l’ordre de rangement des listes, a causé un retard », indique le communiqué. Toutefois, le problème a été rapidement résolu, permettant le démarrage des opérations de vote.



Malgré ces légers dysfonctionnements, la cellule de veille, qui a déployé 100 observateurs dans 42 des 46 départements du pays, assure que le scrutin se déroule dans un climat apaisé. Les observateurs restent mobilisés pour « recevoir et analyser les informations tout au long de la journée ».



La cellule de veille électorale du WANEP, qui a mobilisé 100 observateurs dans 42 des 46 départements du Sénégal, dit continuer de collecter et d’analyser les données sur le terrain. L’objectif est de surveiller et d’atténuer les risques de violences électorales tout au long de cette journée cruciale, nous dit "Apanews".



Le vote se poursuit dans un climat globalement calme, laissant espérer une journée électorale sous le signe de la transparence et de la responsabilité démocratique.