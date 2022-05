Élections législatives : Benno de Diourbel choisit Pape Modou Fall comme candidat Ce mercredi 4 mai 2022, les jeunes, les femmes, les cadres, les mouvements de soutien et les partis politiques, tous membres de la coalition Benno bokk yakaar du département de Diourbel, ont invité la presse afin de se prononcer sur la situation politique de Diourbel, et notamment sur les élections législatives du 31 juillet 2022. Au finish, ils ont proposé Pape Modou Fall, candidat potentiel pour le département.

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Mai 2022 à 10:51

Tout ce beau monde de la coalition Benno bokk yakaar, doublé de sympathisants et de simples citoyens, en somme, tout Diourbel, après avoir étudié les enjeux et l’importance qu’ils portent à la coalition Benno bokk yakaar à Diourbel, en tant qu'acteurs politiques du département, ont adressé un message au Président de la République, Macky Sall, président de la coalition Benno bokk yakaar, pour lui dire, qu'étant soucieux d’un vrai changement au sein de l’hémicycle, et de voir demain la coalition sortir largement majoritaire aux élections législatives du 31 juillet 2022, qu'ils ont effectué des consultations internes, mais également, ont bien écouté l’opinion publique diourbelloise.



En conclusion, il est ressorti de cette rencontre que le choix de Benno bokk yakaar et de Diourbel est porté sur leur frère, le Directeur de l’emploi, Pape Modou Fall, considéré par tous comme le meilleur profil pour Diourbel.



Pour Benno bokk yakaar et les diourbellois, tous confondus, ce choix se justifie par son expertise, son ouverture vis-à-vis de tous les responsables de la coalition et de la grande sympathie que les populations de Diourbel lui vouent et lui en témoignent, mais également pour le soutien constant qu’il apporte à ces dernières.



Mais, néanmoins, considèrent-t-ils, étant membres de la grande majorité présidentielle, ils continueront toujours de suivre les orientations de la coalition Benno bokk yakaar et de veiller au respect scrupuleux de la discipline de parti et de coalition tel que Pape Modou Fall, président du Parti Rassemblement pour la vérité/Degg moo woor, le soutient. Mais aussi, sans oublier de demander solennellement au président de la coalition Benno bokk yakar, Macky Sall, de prêter une oreille attentive aux diourbellois pour comprendre leur message et pour enfin assurer une large victoire de la coalition aux élections législatives du 31 juillet 2022.

Tribune



