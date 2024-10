Élections législatives anticipées : Le Collectif « Fouta en marche » milite pour de nouveaux visages à l’Hémicycle L’heure a-t-elle sonné pour offrir au Fouta, et plus particulièrement le département de Podor, une alternative aux visages politiques déjà connus ? En tout cas, un vent de renouveau de la classe politique locale souffle de plus en plus fort dans cette partie du Sénégal où l’opinion la mieux partagée milite pour un changement de paradigme radical en direction des élections législatives du 17 novembre prochain.

Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Octobre 2024 à 23:32 | | 0 commentaire(s)|

En effet, sous la houlette d’un collectif dénommé « Fouta en marche », un important travail d’information et de sensibilisation à la base, a été démarré dans plusieurs localités du département de Podor. Organisés en diverse cellules, ces militants de la rupture –comme ils se définissent- expliquent que le terroir ne peut plus se contenter d’assister aux rivalités entre des figures politiques faisant partie du décor depuis plusieurs années.



Selon eux, il est grand temps que les populations du Fouta, notamment celles de Podor, envoient à la retraite « une caste de politiciens qui se nourrit de clivages et de batailles de positionnement » au lieu de défendre les intérêts du terroir. Dés lors, il s’agit aujourd’hui, à les en croire d’élever très haut la barre pour envoyer à l’Assemblée nationale, des valeurs sûres, des personnalités reconnues pour leur engagement local qui vont porter les préoccupations des communautés de base.



« Nous travaillons à l’émergence de nouveaux visages le 17 novembre prochain. Ces derniers n’ont pas forcément une aura publicitaire mais ont tout de même le mérite de se donner corps et âme pour apporter des réponses aux difficultés quotidiennes des populations », font remarquer les tenants du changement qui en appellent au « meilleur choix » pour offrir enfin à cette contrée du Fouta, les représentants qu’elles méritent.



Dans ce sillage, ils soulignent avec force détails qu’une dame de référence comme Aissata Aw aurait toute sa place à l’Hémicycle pour peu que les forces du développement à la base, portent à bras-le corps sa candidature au poste de député. En effet, Mme Aw est avant tout une militante acharnée de la promotion économique et sociale des femmes, qui s’est beaucoup investie dans l’amélioration des conditions de vie de la gent vulnérable.



De Galoya à Podor en passant par l’ile amorphil, cette férue de la politique de développement de proximité, a aidé nombre de groupements féminins du terroir, à s’émanciper de leur dur labeur quotidien.



Abou KANE

Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook