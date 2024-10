Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici « Élections législatives anticipées: Pastef arrivera-t-il, à réduire l’opposition à sa plus simple expression ? », Par Cheikh Pathé Fall Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Octobre 2024 à 19:43 | | 0 commentaire(s)|

Les joutes électorales pour les Législatives anticipées s’approchent. Plusieurs listes de candidature postulent pour l’acquisition de parlementaires à l’hémicycle. Cette conquête des suffrages risque d’être âpre. Puisque, le tout nouveau Président Bassirou Diomaye Faye, sous la bannière de Pastef, « Les Patriotes » sera un sérieux prétendant à cette conquête des suffrages.



Le peuple habitué des grandes conquêtes électorales est en train d’être redynamisé. Il a été constaté qu’après Élections législatives anticipées. Seulement, constate-t-on, à cinq mois après son accession au pouvoir, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye dissout l'Assemblée Nationale ( le 12 Septembre 2024) et fixa la date du 17 Novembre 2024 pour la tenue des prochaines législatives anticipées, conformément à la constitution qui en fixe les limites (60 jours au moins et 90 jours au plus après la dissolution).



Ainsi, ces élections, ayant pour objectif clairement affiché, d'offrir au Président élu les moyens de dérouler ses réformes sans entraves. Mais, à quelques semaines du scrutin du 17 novembre 2024, la DGE s’est retrouvée avec 41 listes, dont celle des nouveaux gouvernants, décidé d'aller en cavale seul. Face à cette décision d’aller seul à la conquête, la Coalition sortante, la société civile, indépendantes et tant d'autres comptent constituer un blocus pour amoindrir les chances du Pastef de réussite d’atteindre une majorité parlementaire.



Ailleurs, il a été exprimé une volonté des nouveaux dirigeants d'enterrer définitivement le système. Mais... certains observateurs avertis de la chose politique se demandent s’ils en arriveront à réduire cette opposition à sa plus simple expression ?



L’opposition, loin d’être défaitiste, renaît de ses cendres avec de grandes alliances. Elle se montre de plus en plus engagée. Qu'est-ce qui expliquerait cette grande volonté de vouloir s'emparer de l'hémicycle et bloquer ces nouveaux dirigeants ?



Dans cette quête effrénée, il se susurre que le Sénégal dispose d’une population de plus en plus intéressée par le débat politique et de la gestion du pays. Alors qu'est-ce qui empêcherait toujours, les plus de 7,5 millions d'électeurs sur le fichier électoral de s'exprimer en masse dans les urnes.



Avec cette grande rupture prônée par le régime et la majorité de l'électorat sénégalais, est-il possible de s'attendre pour une fois que cette assemblée soit nationale.



A retenir, des élections législatives anticipées ont eu lieu deux fois au Sénégal, avant celles-ci : En 2000, le Président Abdoulaye Wade qui, dès son accession au pouvoir avait décidé de dissoudre l'assemblée nationale ( le 15 Février 2001) pour en fixer d'autres le 29 Avril 2001. Cette décision a été prise trois ans après l'installation des députés à l’Assemblée nationale.



Même scénario ou démarche a été adopté par le Président Macky Sall. Après son élection en Mars 2012, il avait fixé à son tour des législatives anticipées en Juillet 2012. C’est-à-dire, quelques mois après son accession au pouvoir.



Cheikh Pathé Fall,

Journaliste





