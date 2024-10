Eléctions législatives anticipées : Racine SY décline les grands axes de son programme de campagne

Représenter le peuple puisqu’il s’agit d’élections législatives. Le peuple sera écouté. Il sera entendu. Et, leurs doléances seront non seulement prises en compte mais traitées rigoureusement déclame le magnat du secteur touristique.



N’oublions pas que le député a une arme importante à savoir l’initiative parlementaire.



Le Président Mamadou Racine SY n’a pas oublié d’insister sur le fait qu’il compte, au préalable, se ferai relai du peuple auprès des autorités nouvellement élues.



Par suite, Mamadou Racine SY a insisté sur un point important de son programme à savoir travailler pour la cause des retraités et innover le système de retraite.



Un travail colossal a été fait pour des acquis incontestables. Toutefois, le Président Racine SY estime qu’il faut aller plus loin et travailler pour substituer le système de points au système de pourcentage.



Cela permettra de revaloriser très favorablement le système de retraite.



Ainsi, exemple simple, le retraité qui touche 100000 Francs pourrait toucher 80000 Francs à sa retraite.



Une augmentation significative possible par une revue ambitieuse du système de retraite au Sénégal.



Le Président Racine SY, en sa qualité de membre du secteur privé national, a aussi pris en considération sérieuse la question sur l’emploi et l’employabilité des jeunes au Sénégal.



La problématique du chômage des jeunes ne saurait être traitée sans l’apport du secteur privé national qui a acquiescé à la candidature d’un membre distingué de leur organisation.



Cela est d’autant plus intéressant quand l’Etat du Sénégal entend travailler en parfaite harmonie et en parfaite intelligence avec le secteur privé national.



Le candidat du mouvement ALSAR n’a pas oublié d’insister sur l’autonomisation des femmes. Il faut prendre en compte les doléances des femmes. Faire de sorte qu’elles soient les vecteurs de l’économie.



Pour rappel, Racine SY est un homme du développement. Il a beaucoup œuvré dans la création d’emplois en tant que capitaine d’industries. Sur le plan des institutions sociales, il a également eu à innover.



Les points prioritaires évoqués dans le programme de campagne ne sont donc impossibles à traiter par le candidat Racine SY qui est une voix autorisée sinon la voix autorisée.



Pour terminer, Mamadou Racine SY a prié pour des élections apaisées, un Sénégal de paix, de prospérité et de cohésion nationale. Il n’a pas oublié de rappeler que c’est seulement dans la paix qu’on peut construire ce pays et que ces élections ne sont qu’une étape dans la vie d’une nation.



Boubacar Mohamed Racine SY

Mandataire national ALSAR

Juriste

Ecrivain

Elu Local

Patte d’oie