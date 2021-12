Elections locales 2022: La Cour suprême projette de vider 45 recours, ces mercredi et jeudi La Cour Suprême va examiner ce mercredi et demain jeudi, les recours concernant les listes électorales jugées non conformes à la loi pour les élections locales. Au total, 45 dossiers seront au menu de ces audiences publiques spéciales.

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Décembre 2021

D’après‘’L’Observateur’’, 22 dossiers seront inscrites pour la séance de ce matin. Dans ce lot, 8 dossiers concernent « Yewwi Askan Wi ».



Et, il y a aussi, les listes de « Wallu », de la coalition « And Defar Gokh », de la République des Valeurs et du Parti de l’espoir et du progrès. Chacune de ses entités précitées, a deux dossiers qui seront traités ce mercredi.



Demain, jeudi matin, la haute juridiction prévoit d’examiner 23 dossiers.



Ousmane Wade