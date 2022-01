Elections locales 2022/ Macky Sall: « Que le vote se passe dans le calme et dans la sérénité»

Les Sénégalais vont élire ce dimanche, leurs maires sur l’étendue du territoire national. Après son vote au centre Thierno Mamadou Sall, le Président de la République, Macky Sall invite les citoyens à voter dans le calme et la paix.



“Je souhaite que le vote se passe dans le calme et dans la sérénité. Notre pays a toujours organisé des élections libres, justes, transparentes et démocratiques. Donc, tout doit se faire dans le calme. Que le meilleur gagne au soir de ce scrutin“, a déclaré Macky Sall.



Le Président de la République, accompagné par sa Première Dame, Marième Faye Sall a également, rappelé que les élections locales ont été reportées par deux fois, à cause du dialogue politique.



