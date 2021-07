Elections locales: Adja Amy Sèye, candidate à la mairie de Louga, dévoile ses ambitions pour sa région L’opératrice économique, Adja Amy Sèye a déclaré sa candidature pour les élections locales de janvier 2022. Elle a décidé d’être candidate afin d'apporter sa pierre à l’édifice à la commune de Louga, qui "souffre de tous les maux", en s'engageant aux cotés des populations. Née et grandie à Louga, Mme Sèye, leader du mouvement Fatal confirme: " Je déclare ma candidature à la mairie et demande à tous et toutes, de me soutenir afin que je puisse porter les changements tant attendus".

