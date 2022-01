Elections locales / Avec ses chiffres, "Benno Bokk Yakaar" revendique la victoire « Benno Bokk Yakaar », a estimé nécessaire d’avoir une meilleure visibilité des résultats des élections territoriales du 23 janvier 2022, pour s’entretenir avec les populations. "Nous pensons, en effet, que chaque propos à l’issue de cet exercice, doit s’appuyer sur des faits, donc sur la retenue et la bonne foi. C’est ainsi que nous disposons en ce moment, d’une masse critique d’informations, qui nous offrent opportunément ce moment de partage avec l’opinion, grâce à vous".

"D’abord, la coalition BBY remercie le peuple sénégalais pour sa maturité, sa mobilisation et son esprit de responsabilité qui ont consacré le scrutin du dimanche comme un temps d’exercice démocratique, dans le calme et la sérénité.



Au nom de la grande coalition Benno Bokk Yakaar, nous adressons nos vives félicitations à nos candidats et à toutes les listes qui, pour des raisons diverses, se sont présentées sous d’autres bannières mais n’en demeurent pas moins attachées à la majorité présidentielle.



En vous invitant à cette conférence de presse, nous avons jugé indispensable d’assumer un devoir de vérité et une responsabilité politique. En effet, en l’état actuel des grandes tendances des résultats du scrutin du dimanche 23 janvier 2022, il ressort clairement et de façon irréfutable, que la coalition BBY gagne massivement ces élections. Voici les preuves chiffrées :



o sur les 14 régions, 10 sont sous contrôle BBY ;

o sur 46 départements, 32 ont été gagnés par la coalition et les tendances dans 7 départements, soit 39 départements sur les 46 que compte le pays ;

o 10 capitales régionales ont été gagnées, 4 perdues (Ziguinchor, Dakar, Diourbel et Kaolack).

o Selon toutes les remontées d’informations en cours, la coalition Benno Bokk Yaakaar gagne une très grande majorité des communes à travers le pays.



A la lumière de ces faits, nous sommes loin d’un supposée déferlante de l’opposition. BBY conserve intacte sa majorité nette à l’échelle nationale. Certes, nous avions un double objectif de conquête de Dakar et de Ziguinchor qui n’a pas abouti. Pour autant, nous n’avons pas perdu ces deux mairies de ville pour la bonne et simple que BBY ne les gérait pas. On ne perd que ce que l’on détient ! Toute autre considération relève de la désinformation et d’une tentative d’intoxication de l’opinion publique.



Toutes les collectivités territoriales étant égales en dignité, par excellence, nous analyserons sans complaisance nos contreperformances pour affiner notre stratégie de conquête et ou de reconquête. Précisément, nous ferons l’effort de comprendre davantage le sens du vote, pour apporter des réponses appropriées en vue des prochaines échéances.



Par ailleurs, le scrutin du dimanche confirme éloquemment la vitalité de la démocratie sénégalaise et la fiabilité de notre système électoral. En effet, nous pouvons saluer, avec fierté, la bonne tenue des élections qui ont été démocratiques, libres et transparentes.



Enfin, nous félicitons tous les acteurs qui, par leurs contributions, ont permis l’organisation du scrutin, dans le calme et la sérénité. Il est de notre responsabilité collective de contribuer à la consolidation de notre système électoral.



Dakar, le 24 janvier 2022"





