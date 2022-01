Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Elections locales/ Avec un boycott intelligent des responsables Apr: Zahra Iyane Thiam esseulée, rate sa conquête de la Mairie de Sicap Liberté Rédigé par leral.net le Mardi 25 Janvier 2022 à 21:49 | | 2 commentaire(s)| La conquête de la Mairie de Sicap Liberté aux élections locales du 23 janvier 2022 a été infructueuse pour la Ministre de la Microfinance, Zahra Iyane Thiam, tête de liste de la coalition « Benno Bokk Yaakaar ». La Dame de fer, ayant fait une campagne intense dans le périmètre communal a été trahi par une manque de soutien de ses camarades de parti et alliés de la coalition de la majorité présidentielle. Cette désolidarisation, entraînant un esseulement du leader investi a occasionné des votes sanction décisifs et défavorable Zahra Iyane Thiam.

La rivalité politique est une entrave à la cohésion des leaders politiques dans différentes localités du pays. Certains d’entre eux, ayant des prétentions de diriger les destinées des administrés, non choisis par le Président Sall, ont décidé de manière intelligente de barrer la route à celui ou celle choisi pour diriger la liste électorale de « Benno Bokk Yaakaar ». C’est d’ailleurs ce scénario, semblable à une orchestration d’un boycott intelligent qui attire l’attention à la Commune des Sicap Liberté. La tête de liste de « Benno Bokk Yaakaar », Zahra Iyane Thiam a fait les frais d’un manque de soutien des autres responsables, membres de son parti ou de sa coalition. « Des coups bas en politique, on en a vu et on en verra toujours », dit-on. La Ministre zahra Iyane Thiam, victime de l’ostracisme et de la passivité des membres de sa famille politique ne dira pas le contraire.





Considerée comme favorite à la Mairie des Sicap liberté, avant la tenue des recentes élections communales, la ministre s'attendait surement à un soutien des cadres de BBY, originaires de la même commune. Recevant certainement, la consigne du President de la Republique, ils n’ont pas suivi.



Résultat, à la place d’une nette victoire sans bavure, la coalition s’est retrouvée avec le revers de la médaille, assortie d’une lamentable défaite.



Ainsi, il a été révélé que le ridicule ne tue pas. Puisqu’un des trois responsables les côtés dans cette Commune a été apercu en voiture pour un vote destiné à un des adversaires de Zahra dans la Commune.



A l’aboutissement, un candidat de l’opposition, moins connu a émergé avec un résultat de vote surprenant au détriment de Zahra Iyane Thiam. Au final, ce candidat a rafflé les suffrages, laissant l’investie de « Benno Bokk Yaakaar » la seconde place avec 3323 voix contre 3022 voix pour BBY de la Ministre, Zahra Iyane Thiam.



Ailleurs, les populations Sicapoises, révèle-t-on, sont conscientes du fait qu'une partie de l'electorat de la coalition BBY est alléee se verser dans le panier de l'adversaire, investi par « Gueum Sa Bopp ». Et, n'eut été cette gueguerre interne infertile et ces coups de poignards dans le dos et si ces cadres de BBY avaient joué leur partition, la Dame aurait nul doute rafflé tous les 5 centres que composent la commune des Sicap Liberté. Preuve à l’appui, le tiers de l’électorat de « Gueum Sa Bopp » aurait suffi pour la placer en tête des resultats provosoire de cette commune, acquise à la cause BBY. La Ministre qui gagne quand même son centre vote avec 308 voix contre 302 pour YAW et 290 pour GSB reste une illustration de ce que devrait être la suite. Si évidemment, les autres responsables communaux faisant montre d’une ferme volonté de la faire gagner.



Résultats provisoires de la Commune de Sicap Liberté.



3022 voix pour BBY,

3323 voix pour GSB,

4155 voix pour YAW.













