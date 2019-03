Elections locales : Diouf Sarr et Cissé Lô lancent les hostilités à Yoff

La saveur de la victoire de Macky Sall n’aura été que de courte durée. Les démons de la division ressurgissent au sein de l’Alliance pour la République (Apr).



A Yoff samedi, au moment où Abdoulaye Diouf Sarr, à la « Place Mamadou Diop », remerciait ses partisans pour la réélection du Président sortant, Moustapha Cissé Lô tenait un meeting similaire à Nord Foire.



Dans les deux manifestations, l’ombre des élections locales de décembre 2019 a plané. Premier adjoint au maire de Yoff, Amadou Narr Mbengue a appelé les Yoffois à ne pas se faire leurrer par des vendeurs d’illusions ». « Diouf Sarr demeure et reste pour cette commune. Si le Président Sall a gagné largement à Yoff, il le doit à Diouf Sarr. Pour les locales de 2019, notre victoire est déjà assurée », a-t-il dit.



La bataille des Locales est donc lancée. Dans l’autre camp, Moustapha Cissé Lô a appelé à resserrer les troupes pour une victoire éclatante aux locales. Dans son ambition de devenir maire de Dakar, le 1er vice-président de l’Assemblée nationale a clairement indiqué qu’il ira à cette échéance en dehors de Benno Bokk Yakaar. Donc, face à Diouf Sarr qui bénéficie de l’appui de Moustapha Ndir, son ex-adversaire à la mairie de Yoff et de la députée Ndeye Marième Guèye.



En s’installant à Nord Foire, Cissé Lô doit d’abord à la faveur de l’Acte 3 de la Décentralisation, briguer la mairie de Yoff. Dans cette optique, il bénéficie de l’appui de l’ex-directeur des Moyens généraux de la présidence de la République, Abdoulaye Ndour, responsables très influent dans les cités nouvelles de Yoff, notamment à Nord Foire.













Le Quotidien

