Elections locales / En meeting à Dieuppeul: Abdoulaye Diouf Sarr, BBY, s’attaque à l’opposition Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar à la mairie de Dakar, était à Dieuppeul où il a présidé un meeting de clôture, pour présenter son bilan aux Dakarois. Abdoulaye Diouf Sarr a été accueilli par le candidat de Dieuppeul, Aboubacar Sédikh Bèye et celui de Sicap Liberté, Zahra Iyane Thiam, qui ont tous mobilisé les populations pour une victoire éclatante du candidat Bby à la Ville de Dakar.

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Janvier 2022 à 17:35 | | 0 commentaire(s)|

Après avoir dévoilé ses ambitions pour la ville de Dakar, Abdoulaye Diouf Sarr s’est défoulé sur l’opposition qui a mal géré la mairie de 2009 à nos jours.



« Une ville doit créer des emplois pour les populations de Dakar. Il n’y a qu’à Dakar qu’on voit ceux qui dirigent la ville, organiser chaque mois des marches politiques et laisser les préoccupations des populations », constate Abdoulaye Diouf Sarr.



Selon le candidat Diouf Sarr, il faut élire un maire qui va travailler pour la population. « Il y a une grande différence entre utiliser la ville de Dakar pour combattre l’Etat central et travailler pour les populations. La ville de Dakar est occupée depuis 2014 par des gens qui n’ont rien créé. Et pourtant, elle a des ressources », regrette Diouf Sarr.

