Élections locales: « Le montant de la caution sera fixé dans le cadre du dialogue national » (Moctar Sourang, Frn) Le coordonnateur du Front national de résistance (FNR), n’en démord pas. Le montant de 20 millions FCFA fixé par le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye n’engage pas cette frange de l’opposition. Elle n’est que provisoire, a-t-il dit, en attendant ce qui ressortira des discussions dans le cadre du dialogue national.

« On avait une position de principe. On avait mis sur place une commission cellulaire et on avait demandé au président d’appliquer la décision qui sera prise lors du dialogue », a, en effet, confié Moctar Sourang à Vox Populi.



« Nous avions dit que nous allions discuter du parrainage et de la caution au dialogue. Le consensus sera au-dessus de l’arrêté ministériel, parce que le président de la République a pris cet engagement. On a dit que nous n’allions pas discuter deux fois », a poursuivi le coordonnateur de Frn.



Et de marteler : « nous donnerons notre position. Le ministre est en train d’appliquer la loi, parce qu’il a des contraintes. La loi l’oblige à fixer la caution 150 jours avant les élections. A notre niveau, nous estimons que cette caution est provisoire. Ce qui sera définitif, c’est ce que nous fixerons. Nous appliquerons ce qui sortira du dialogue ».



Lors d’une réunion dirigée par le ministre de l’Intérieur, lundi dernier, pour fixer le montant de la caution pour les locales, le PDS avait refusé que cette question soit reportée au dialogue national, rappelant qu’il ne prenait pas part à ce dialogue.

