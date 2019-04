Elections locales : Macky Sall pense à un deuxième report

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Avril 2019 à 09:33 | | 0 commentaire(s)|

Le président de la République pense à un nouveau report des élections locales. En recevant ses alliés avec qui il s’est entretenu sur la révision de la Constitution hier, Macky Sall a révélé qu’il inclura la proposition parmi les thèmes du dialogue.



Et si l’opposition accepte le principe, a-t-il suggéré d’après « Les Echos », ce scrutin consacré aux municipales et départementales sera repoussé à une date ultérieure. L’Observateur révèle que le chef l’Etat opte pour le report, tout en insistant sur le consensus. « On va faire la proposition », a-t-il dit, avant d’ajouter « quoi qu’il en soit, nous sommes prêts ».



Initialement prévues pour le 23 juin 2019, elles ont été reportées au 1er décembre prochain.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos