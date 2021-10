Elections locales: Mary Teuw Niane officialise sa candidature

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Octobre 2021

Mary Teuw Niane, ancien Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (Mesri), ira aux prochaines élections locales du 23 janvier 2022 prochain sous sa propre bannière.



Il ira à l’assaut de la Mairie de Saint-Louis avec les couleurs du Parti de l’Espoir et du Progrès.



Et, une coalition est en gestation avec notamment, des membres de la société civile.



