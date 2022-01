Elections locales / Meeting: Les promesses d’Abdoulaye Diouf Sarr aux Dakarois

« Nous avons décidé de lancer l’initiative des médecins de quartiers. Cela veut dire que nous allons signer une convention avec des centaines de médecins, pour faire en sorte que chaque groupe de médecins prenne en charge un quartier, afin de mettre à la disposition des personnes du 3e âge, un soin de qualité. Parce qu’il leur est souvent difficile de se déplacer vers les hôpitaux », a annoncé le candidat de Benno Book Yakaar.



L’autre ambition du candidat Abdoulaye Diouf Sarr est le lancement d’une salle de fêtes de Dakar au profit de la jeunesse. « Dakar ne dispose pas de salle de fête municipale. Une ville ambitieuse avec le ‘’Dakar Bu Bess’’, va lancer la salle de fête de Dakar pour la jeunesse dakaroise », a promis le candidat de Benno Bokk Yakaar.



Le candidat de BBY a annoncé également le concept, ‘’Dakar du sport et des loisirs’’, pour démocratiser les équipements de sport et de loisirs, afin que les jeunes puissent disposer dans leurs quartiers, d'équipements de sports et un dispositif de loisirs.