Elections locales : Moussa Sow, coordonnateur de la COJER, contesté et déclaré persona non grata dans sa commune Des jeunes de la commune de Labgar, très remontés contre le coordonnateur de la Convergence des Jeunes Républicaines (COJER), refusent de cautionner la candidature de ce dernier à la mairie de leur localité.

Selon ces contestataires, Moussa Sow ne peut les représenter, car, indiquent-ils, il n’est préoccupé que par ses intérêts crypto-personnels. Ainsi, ils ont décidé de lui barrer la route aux prochaines élections locales.



« Moussa Sow est mal placé pour parler de candidature à la mairie de Labgar car il veut gripper une machine qui tourne cent pour cent. Ce n’est que peine perdue. Malgré les ressources mises à sa disposition, Moussa Sow n’a rien fait pour la commune de Labgar et dire qu’il a la bénédiction du président Macky Sall relève du pure mensonge », déclare Mouhamed Diop, président du Conseil communal de la jeunesse de Labgar, qui faisait face, avec ses camarades, à la presse.



Par ailleurs, Mouhamed Diop estime que le coordonnateur de la COJER est la cause du départ de beaucoup de membres du parti présidentiel. A l’en croire, « à cause de son manque de vision politique à piloter la COJER, des jeunes ont tourné le dos au chef de l’Etat ».



Autant de reproches qui amènent ces jeunes de Labgar à déclarer Moussa Sow persona non grata cette commune située dans le département de Linguère.



