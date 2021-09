Elections locales: Ndèye Saly Diop Dieng à la conquête de la Mairie de Grand-Dakar La candidature du Ministre Ndèye Saly Diop Dieng pour les élections municipales du 23 janvier 2022 à Grand-Dakar a été validée. Cette candidature a été portée par les responsables locaux et représentants des partis politiques, affiliés à la mouvance présidentielle « Benno Bokk Yakaar » et alliés.

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Septembre 2021



Des responsables locaux et représentants des partis politiques, affiliés à la mouvance présidentielle, fidèles aux principes et valeurs, portent la candidature de Ndèye Saly Diop Dieng. Ces derniers, estiment qu’elle est la candidate souhaitée par les populations de Grand-Dakar dans leur écrasante majorité. « En plus d’être un choix de raison, elle est le choix des cœurs des populations toutes obédiences politiques confondues. Ces multiples réalisations dans les domaines socio- économique, scolaire ont fini de convaincre les populations que, c’est la « Dame de la situation», reconnaît-on.



Ainsi, il a été précisé que Ndèye Saly Diop Dieng s’est illustré dans l’emploi des jeunes, à l’autonomisation des femmes et dans ses multiples actions sociales à l’endroit des plus démunies. Elle a fini, dit-on, de convaincre les plus sceptiques et, à rassembler autour de sa personne l’espoir des populations meurtries par une gestion « gabégique » du maire sortant.



L’exemplarité du Ministre, sa droiture, sa fidélité et son apport auprès du Président de la République sont d’ailleurs, évoqués pour motiver cette candidature qui demeure une exigence pour Grand-Dakar. Ces responsables, portant sa candidature à la Mairie de Grand-Dakar, aux élections locales ont évoqué ses capacités de conciliation. Et, ils exhortent toutes les forces vives de cette localité qui aspirent au changement, à l’équité et, au développement, à s’aligner autour de cet engagement.



