Elections locales: Noo Lank veut faire signer une charte de non-violence aux coalitions

Ainsi, pour prévenir d’éventuelles violences dans la campagne électorale qui va bientôt débuter, « le collectif Noo Lank invite toutes les coalitions qui participeront aux prochaines élections, à adhérer à une campagne sans violence, en signant une charte commune qui proscrit toute forme d’intimidation, d'attaque, de menace et de confrontation physique ».



« L’image et la paix du Sénégal doivent être préservées. Nul ne doit instrumentaliser les violences politiques pour quelques postes de maires en plus ou moins, durant les prochaines élections locales. Dans le cadre de ce compromis pour la paix, les différentes coalitions signataires de la charte désigneront des responsables qui feront partie d’un comité de prévention et de lutte contre toute forme de violence. Ils travailleront à anticiper, identifier et éteindre toute provocation ou acte agressif contre les adversaires politiques, dont il faut rappeler qu’ils sont tous frères et sœurs, citoyens sénégalais dans l’exercice de la noble mission de servir les populations au niveau local », déclare le collectif.



Par ailleurs, Noo Lank demande au chef de l’Etat, « de rappeler à l’ordre ses troupes, pour indiquer clairement à tous les Sénégalais qu’il n’est pas la source de ces violences. A contrario, ne pas le faire serait le signe d’une caution criminelle et l’annonce du retour des assassins de mars ».













Walfgroupe