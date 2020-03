Elections locales : Oumar Youm fait l’éloge du bilan de Macky Sall et avertit l’opposition Le ministre des Infrastructures, du désenclavement et des transports terrestres, ne doute pas de la victoire de la coalition Benno Bokk Yaakar lors des prochaines élections locales, grâce aux réalisations du président Macky.

« Nous disputerons âprement les élections locales pour que toutes les collectivités locales, y compris le conseil départemental soient encore dans les mains de la majorité présidentielle", a, en effet, dit Oumar, hier à Mbour, lors d'un panel de BBY, dans des propos relayés par la Rfm.

« Autant l'opposition fera dans les invectives, dans l'injure, dans l'enthousiasme autant en ayant raison sur tout le monde, nous resterons debout, mobilisés, engagés pour lui apporter des victoires et des victoires lors des prochaines élections locales. Personne ne peut attaquer le bilan du président Macky Sall », a-t-il ajouté.

Et de rappeler : « Ce pays est venu de très loin. Rappelons-nous 2008, 2009, 2010, jusqu'en 2011 les grèves cycliques, déficit d'électricité, vie chère, enclavement du Sénégal. C'est derrière nous aujourd'hui, avec la mise en œuvre du plan Sénégal émergent (Pse) ».



