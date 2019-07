Elections locales: "Un second report n’a d’intérêt que pour Macky Sall, son frère Aliou Sall et Aly Ngouille Ndiaye"

Le Congrès de la renaissance démocratique, structure qui regroupe les partis d’Abdoul Mbaye, Mamadou Lamine Diallo et Thierno Alassane Sall et autres, rejette « catégoriquement et sans concession », le report des élections locales (municipales et départementales) du 1 décembre, proposé hier par la Commission politique du Dialogue national.



En effet, pour le Crd, « reporter encore ces dites élections n’est ni juste, ni légales et ne peut faire d’aucun consensus. Un second report des élections municipales n’est pas non plus dans l’intérêt des populations, trop fatiguées de supporter les maires dont la plupart n’arrivent pas à prendre en charge leurs préoccupations élémentaires ».



« En vérité, un second report n’a d’intérêt que pour Macky Sall, son frère Aliou Sall et son ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye, éclaboussés par le scandale de l’affaire Petro-Tim, très affaiblis pour aller à des élections d’une part. D’autre part, il permettra à Macky Sall de donner le temps d’introduire dans la loi électorale, des reformes qui lui permettront de nommer lui-même les maires du Sénégal », souligne le Crd.



Lequel en appelle à «l’intensification et à l’amplification de la mobilisation et à la lutte pour le respect du calendrier républicain, et plus généralement, pour respect des lois et de l’Etat de droit, qui doivent se situer au-dessus des agendas des uns et des autres et des ambitions personnelles, y compris même du président de la République qui a juré de les respecter et de les faire respecter. »

