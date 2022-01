Élections locales à Cambérène : Yewwi Askan Wi reconnaît sa défaite et félicite Bby À Cambérène, la liste du Khalife des Layennes a été plébiscitée par les populations. Son candidat, Doune Pathé Mbengue, a été déclaré vainqueur des élections par les acteurs. Une victoire que revendiquait également la coalition Yewwi Askan Wi.

Jeudi 27 Janvier 2022

Les camarades d'Ousmane Sonko et Khalifa Sall, avaient contesté cette victoire, avant de se raviser et de reconnaître leur défaite. Cinq (5) listes étaient en complétion dans cette commune de 23 mille électeurs, pour 43 bureaux de vote et 2 centres.



Face à la presse hier, le nouveau maire de la commune a appelé à l’unité. Il invite les fils de la localité à unir leurs forces, à travailler la main dans la main pour une Cambérène émergente. Doune Pathé Mbengue estime que le temps des querelles est derrière eux, place à l’action pour la concrétisation des promesses faites aux populations.



Entre autres, améliorer leur quotidien à travers un meilleur cadre de vie, accompagner les jeunes et les femmes par le biais de financement d’activités génératrices de revenus et par la construction d’infrastructures sociocommunautaires de base.











Tribune



Par Fara Michel Dièye