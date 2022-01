Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Elections locales à Diender: Alassane Ndoye, leader de « Wallu » du département de Thiès, l’édile de choix des Diendérois Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Janvier 2022 à 01:13 | | 0 commentaire(s)| Alassane Ndoye, tête de liste de la Coalition « Wallu » du département de Thiès draîne des foules depuis le début de la campagne électorale pour les élections locales de janvier 2022. Son aura, son estime et sa popularité ne cesse de scintiller au zénith. Dans les différents villages de son Diender natal, ses rencontres d’échanges et de communion trouvent l’adhésion de la masse électorale. Avec un projet porteur et prometteur d’une société épanouie, Diender pourra trouver avec ce natif de Mbidieum, véritable manager, la solution à ses maux.

Alassane Ndoye, bien connu dans le milieu syndical, égal à lui-même, fait montre de son intégrité morale. En vrai leader politique et maire sortant de la Commune, Alassane Ndoye, incarne le profil idéal pour la gestion de la Mairie de Diender. De son engagement découle une aptitude politique, un leadership avéré, un talent sans conteste et un art d'influencer et d’accompagner les populations de sa localité vers l'atteinte des objectifs de développement local fixés. L’avoir à la tête de cette localité Lébou serait même, d’après certains, une chance pour ses administrés.



Très coriace, le leader de « Wallu » du département de Thiès est tout simplement, efficace avec une vision sociétale profitable aux autochtones. Alassane Ndoye qui se montre disponible au quotidien s’éloigne de loin des administrateurs locaux égoistes qui usent de subterfiges pour vendre de l’illusion à leurs administrés. Grâce à son efficacité et sa promptitude légendaire, Alassane Ndoye sait comment motiver, orienter et soutenir les populations de Diender. Même si, des difficultés ou des obstacles surgissent, Alassane Ndoye sait s’y prendre avec tact et intelligence pour donner les réponses adaptées.



S’appuyant sur sa capacité de persuasion sur des éléments, à la fois rationnels et émotifs, le leader de la Coalition « Wallu », tête de liste départemental, très plébiscité, prend les meilleures décisions qui s'imposent et les concrétise de la plus belle des manières. Sans contraindre, il motive et fait participer à la prise de décision. Son idéal de tous les temps, découvre-t-on, est de de créer un climat sain, de favoriser un sentiment d'unité afin de prendre de bonnes et meilleures décisions. Il s’inspire bien de Martin Luther King qui disait : « La véritable grandeur d’un homme ne se mesure pas à des moments où il est à son aise. Mais, lorsqu’il traverse une période de controverse et de défis ».



Le leader de la Coalition « Wallu» du département de Thiès, conscient des enjeux, s’impose déjà, une discipline, reposant sur ses profondes convictions. Etant en bonne posture pour la Mairie de Diender, il prévient de l’existence d’ennemis potentiels et réels qui convoitent les ressources de la Commune.



Alors qu’un bon dirigeant doit créer un environnement sain à travers lequel, les gens peuvent confronter les problèmes et travailler ensemble pour les résoudre. Il n’y a pas recours aux mensonges ou à la création d’illusions pour faire peur et se présenter en libérateur des populations. « Si on a la chance, le charisme peut être une force pour le bien. Mais, il n'est pas une caractéristique nécessaire d'un bon leadership », découvre-t-on.



Le syndicaliste, très outillé moralement et mentalement, insiste bien sur les éléments importants qui forment une Communauté. Il s’agit d’après lui, d’une excellente santé, une productivité élevée, une vie sociale harmonieuse et une forte défense. Une multitude d’éléments qui exige une conscience résolue, marquée par la sincérité de l'idéal national, de la vision et une pureté de coeur et d'esprit.



Alassane Ndoye, bien aimé dans sa Commune, estime que pour tendre vers un meilleur avenir, capable d’aider à maîtriser les niveaux croissants de complexité et de paradoxe, un bon leader politique, insiste-t-il, doit avoir une grande générosite. Et, ceux qui aspirent à diriger les institutions de proximité doivent localement constituer le noyau stratégique.



Alors, toutes ces considérations, en termes de vertus, de qualité et de compétences, profitables à la communauté, déduit-on, font du leader de la Coalition « Wallu » du département de Thiès, le choix idéal et incontestable pour la Mairie de Diender. Ayant un projet porteur et prometteur d’une société épanouie, Diender pourra trouver avec ce natif de Mbidieum, véritable manager, la solution à ses maux.















Accueil Envoyer à un ami Partager