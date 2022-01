Elections locales à Fatick/ Bataille rangée entre militants de Matar Ba et de Mamadou Camara: Des blessés enregistrés

Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Janvier 2022 à 12:25 | | 0 commentaire(s)|

La tension est devenue vive à Fatick, juste après l’arrivée de Macky Sall dans son bureau de vote. Plusieurs personnes supposées être membres de l’APR se sont regroupées pour dire non au Président de la République sur son choix de mettre Matar Ba à la place de Mamadou Camara pour la conquête de la ville de Fatick.



Au moment ou le Président de la République de Macky Sall accomplissait son acte citoyen et juste avant de tenir son discours, une bataille rangée a éclaté entre des militants de Matar Ba (BBY), maire sortant et ceux de Mamadou camara (And Nawlé).



A retenir, tous les deux appartiennent au même parti, Apr.



Des blessés ont été notés.



Affaire à suivre...



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook