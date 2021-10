Élections locales à Golf Sud: Aliou Sall vote pour Lat Diop et traite Néné Fatoumata Tall, de responsable «insignifiante» Empêtré dans un long silence, Aliou Sall parle enfin ! Le coordonnateur de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) à Guédiawaye, aborde les investitures au sein de la coalition présidentielle et le choix de la tête de liste de Benno à Golf Sud. Le maire de Guédiawaye ne voile pas ses propos. Il a fait le choix de Lat Dop, et pis encore, le maire de Guédiawaye minimise la ministre Néné Fatoumata Tall et la réduit à sa plus simple expression. "Tribune"

« Si Lat n’est pas candidat, ce sera très difficile. Je ne peux pas aller en guerre, j’ai un commando super armé, qui a toutes les dispositions pour gagner la guerre, je le laisse au profit d’un brigadier, qui n’a même pas une arme », ironise-t-il.



Il poursuit ses diatribes en pilonnant Néné Fatoumata Tall encore. « Je ne peux voir un grand lutteur comme Balla Gaye 2, je le laisse pour choisir un «Housse maa niappe» (insignifiant) lutteur. C’est inadmissible. Lat Diop est le candidat à Golf Sud. Il est le candidat idéal et légitime », fait-il remarquer, en présidant une cérémonie organisée par Lat Diop.



« Nous devons choisir les meilleurs candidats ». Pour le maire sortant de Guédiawaye, leur objectif est de gagner, avec la manière, les 5 communes de Guédiawaye.















Tribune



