Elections locales à Kaolack : Moda Samb de « Benno Bokk Yaakaar » affiche sa satisfaction du déroulement de la campagne La campagne électorale est très tumultueuse dans le département de Kaolack. Elle a été marqué des scènes de violences entre militants de différents candidats à la conquête de suffrages pour le contrôle de la Mairie de la ville de Kaolack. Et, Moda Samb, président du mouvement Alliance pour la Renaissance et le développement ( ARD ) proche du Directeur général de la Senelec fait un bilan à mis-parcours des deux semaines de campagne.

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Janvier 2022 à 19:39 | | 0 commentaire(s)|

La campagne électorale a été âprement menée dans le département de Kaoalack. Moda Samb, proche de Pape Demba Bitèye, candidat de la coalition « Benno Bokk Yaakaar » considère que l’essentiel a été fait par sa coalition qui a battu campagne sur l’étendue du territoire départemental de Kaolack. Le président du mouvement Alliance pour la Renaissance et le développement ( ARD ), allié de « Benno Bokk Yaakaar » regrette les scènes de violence.



Ainsi, il affiche sa satisfaction du déroulement de la campagne dans le département de Kaolack. Et, il garde espoir d’une victoire finale éclatante au soir du 23 janvier 2023. En compagnie de Pape Demba Bitèye, le jeune leader s’activant pour la relance socio-économique de la ville de Kaolack a fait la presque totalité des villages, des communes et arrondissemnts du département.



« Nous pouvons tirer un bilan à mis parcours satisfaisant. Les populations Kaolack commencent à comprendre la politique. Ce que nous regrettons, c’est les violences et la destruction des pancartes de nos leaders », regrette-t-il.



Répondant à l’accusation de Serigne Mboup qui a poingté du doigt « Benno Bokk Yaakaar » comme étant l’unique responsable et l’instigateur de ces scènes de violences, Moda Samb se défend. Il estime qu’outre le candidat de BBY, il y a 5 autres candidats engagés dans la conquête des suffrages. Donc, une seule entité ne peut pas être l’unique responsable des scènes de violences dans la Commune et le département.







