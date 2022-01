Elections locales à Médina: Cheikh Bâ accuse Bamba Fall de "barbarie" et promet la riposte "J'appelle à la résistance face à la barbarie de Bamba Fall. Je ne l'ai jamais cité mais trop c'est trop". Cheikh Bâ, candidat de la coalition BBY dans la commune de Médina, a notifié que le maire sortant fait vivre le terrorisme depuis 8 ans aux populations. Depuis le début de la campagne, le camp adverse les attaque et il a demandé à l'Etat d'intervenir à deux reprises. Plus de détails dans la vidéo ci-dessous....

