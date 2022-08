Elections locales à Pikine : La Cour suprême a tranché Le verdict de la Cour suprême relatif au recours de la Coalition Wallu Sénégal pour la Ville de Pikine, concernant l’élection du maire du 23 janvier 2022, est connu La plus haute juridiction a tranché en faveur de Abdoulaye Timbo donnant définitivement la victoire à l’oncle du chef de l’Etat. senenews.com

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Août 2022 à 11:13 | | 0 commentaire(s)|

La Cour suprême a ainsi rejeté le recours de la coalition Wallu pour faille de procédure. D’après Les Echos, elle a invoqué la loi qui stipule : « en cas de contestation, dans le cas d’espèce, le requérant doit présenter deux tiers des procès-verbaux des membres, des bureaux de vote ou bien le procès-verbal de la commission de recensement des votes. »



Donc le seul procès-verbal de Wallu ne suffit pas. Et la Cour suprême avait indiqué qu’elle n’avait pas vu l’écart de voix et que le requérant n’a pas produit les deux tiers des procès-verbaux.



Le recours a été déposé par Cheikh Dieng pour « rétablir la vérité des suffrages » dans le département de Pikine.



Le Libéral, ex chargé des élections du Pds revendique la victoire avec un écart de 2000 voix sur Benno Bokk Yakaar au niveau de la Ville de Pikine.



Wallu parle de “fraude massive” qui a conduit à une victoire de Abdoulaye Thimbo aux dernières élections locales dans la localité..

Senenews



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook