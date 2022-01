Elections locales à Touba: Sokhna Amy Mbacké de la coalition « Benno Bokk Yakaar » mobilise ses troupes

Après les échanges, les femmes se sont engagées à constituer des groupes, devant descendre dans les quartiers pour des portes à porter afin de convainvre les populations à voter les listes de « Benno Bokk Yaakaar ».



Outre, ces femmes mobilisées, des chefs de quartiers et des jeunes ont pris l’initiative d’accompagner Sokhna Amy Mbacké dans sa volonté de satisfaire les attentes du Président Sall. Ces hommes acquis à sa cause, témoignent de la disponibilité de Sokhna Amy Mbacké à financer les projets de développement des femmes. Ne serait-ce que cela, disent-ils, la dame de fer, mérite d’être soutenue et accompagnée.



Ainsi, les femmes, très satisfaites de son engagement ont fortement prié pour Sokhna Amy Mbacké.