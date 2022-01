Elections locales à Ziguinchor: Ousmane Sonko à Kataba chez Talibouya Aidara Le candidat à la Mairie de Ziguinchor, Ousmane Sonko apporte soutien aux candidats de Yewwi Askan du département de Bignona. Ce mardi, il était dans l'arrondissement de Kataba1 qui regroupe les communes de Kafountine, Diouloulou, Djinaki et Kataba1.

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Janvier 2022

Ousmane Sonko a effectué une visite de courtoisie chez le Khalif général de Cheikh Mahfouz à Daroul-Khaïry, Chérif Hatab Cheikh Chamsidine. Le leader de PASTEF était accompagné de Guy Marius Sagna.



Ainsi, il faut préciser que cette localité est le village du journaliste, écrivain et responsable APR, Talibouya AIDARA.



D'après nos sources, cette visite du leader de PASTEF ne fera que compliquer la situation à BBY et aux autres coalitions présentes dans la commune. Quant au responsable APR qui était parti avec une liste parallèle, mais sa liste a été finalement rejetée par le Commandement territorial. Malgré ses recours à la Cour d'appel et à la Cour Suprême, sa candidature n'a pas été validée.





