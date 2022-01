Elections locales à la Commune des HLM: Lala Aicha Fall et Pèdre Ndiaye mobilisent et répondent à leurs détracteurs La Candidate pour la mairie des Hlm, Lala Aïcha Fall a organisé à l’ouverture de la campagne électorale, une grande caravane dans les quartiers de la Commune. En compagnie de la tête de la liste proportionnelle, Pèdre Ndiaye, ils ont sillonné la Cité du Port, Hlm6, Hlm 5, Hlm 4, HLM 3… Profitant de l’occasion, la candidate de la coalition « Sunu Gokh Sunu Yitté » en a profité pour répondre à ses détracteurs.

«J’ai débloqué 15 millions de FCfa pour aller seul aux élections. Je n’ai utilisé le quitus de personne. Cela prouve que personne n’est derrière nous», a lancé Lala Aïcha Fall, qui ajoute «Je me bats pour un meilleur vivre des habitants et le développement des Hlm. Les hommes ont échoué dans la gestion de la municipalité des Hlm».



Aujourd’hui, poursuit – elle, «le temps est venu pour donner un nouveau souffle à la commune. Et cela ne peut se réaliser qu’avec une mairesse. Car, point de développement sans femmes! Elles sont des éducatrices, des actrices du développement».



Ainsi, il faut rappeler que Lala Aïcha Fall a beaucoup fait dans les Hlm à travers le financement des femmes, des jeunes. Idée partagée par Pèdre Ndiaye, tête de la liste proportionnelle de la coalition « Sunu Gokh sunu Yitté » de la commune des Hlm. Pèdre Ndiaye en a profité pour dire que Lala Aicha Fall marque la différence. «Lala Aicha est l’espoir. Parce que, sur les 13 candidats des Hlm, elle est la seule personne à n’être pas trempée dans des affaires nébuleuses. Les 13 autres candidats ont occupé des fonctions dans l’équipe municipale sortante», dit-il.



«Si on doit sanctionner le maire sortant, on doit sanctionner tous ces candidats. Cela montre que Lala Aicha peut d’ores et déjà s’arroger le titre de maire des Hlm», prévient Pèdre Ndiaye.



