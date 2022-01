Elections locales aux Parcelles Assainies: Amadou Ba déroule le tapis rouge à Diouf Sarr pour la Ville de Dakar

De Ngor jusqu’à la Médina en passant par les populeux quartiers de Biscuiterie, Sicap…, Amadou Ba ne cesse de fédérer les responsables et militants de la coalition présidentielle pour une victoire éclatante de Benno au soir du 23 janvier prochain.



Hier encore, le coordonnateur national de BBY n’a pas dérogé à la règle en accueillant le candidat de Benno pour la ville de Dakar Abdoulaye Diouf Sarr dans son QG aux Parcelles Assainies.



Face à une mobilisation exceptionnelle des militants et sympathisants de Bby aux Parcelles Assainies, Amadou Ba a encore prôné l’unité pour élire le maire de Yoff Abdoulaye Diouf Sarr à la tête Ville de Dakar et le maire sortant des Parcelles Assainies Moussa Sy.



« Je veux comme un seul homme qu’on se mobilise pour soutenir l’ensemble des candidats avec à leur tête le camarade Abdoulaye Diouf Sarr », a indiqué Amadou Ba.



« Si vous voulez que Abdoulaye Diouf Sarr gagne la Mairie de Dakar, il faut que nous gagnons les Parcelles Assainies, c’est ça la vérité », a martelé l’ancien ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur. Et, ceci a le don secouer le vivat du public qui chantonne son nom.



Enfin, très satisfait de la mobilisation, Amadou Ba appelle ses militants à aller voter massivement ce dimanche en faveur d’Abdoulaye Diouf Sarr pour la Ville de Dakar et Moussa Sy pour la mairie des Parcelles Assainies.