Elections locales de 2022: Les révélations de Seydou Kanté sur la candidature du ministre Sidiki Kaba à la Mairie de Tambacounda

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Octobre 2021

Dr Seydou Kanté vous étiez candidat à la Mairie de Tambacounda en aux élections locales de 2014 et pour 2022, vous avez décidé de soutenir la candidature de Me Sidki Kaba, Ministre des Forces armées. Qu’est-ce qui a changé entre temps ? Effectivement, j’ai été candidat indépendant aux élections locales de 2014 et cela était lié à un contexte précis. Ce fut une belle et enrichissante expérience avec des résultats très satisfaits et très encourageants dans la mesure où rien n’était évident, et nous avons l’habitude de dire : "là où rien n’est évident, seuls les hommes avec de convictions y réussissent".

Je mets les intérêts de Tambacounda (Tamba Nafa) en avant en choisissant le meilleur profil, en la personne de Me Sidiki Kaba, pour diriger notre ville à travers ce que j’appelle : un militantisme de projets adossé à un programme de modernisation de Tambacounda. Ce qui explique mon choix, c’est que je côtoie l’homme depuis plusieurs années au Sénégal comme à l’étranger et nos discussions et échanges portent toujours sur Tamba d’abord, Tamba ensuite et Tamba enfin, bref Tamba tout court.

Pour vous dire son attachement viscéral à sa ville natale et ceci bien avant son entrée dans le gouvernement. Sidiki Kaba porte Tambacounda dans son cœur et ses nombreuses actions dans tous les secteurs (santé, éducation, économie, emploi, jeunesse, culture, sport, environnement, social…) en faveur des populations le prouvent à suffisance.

Le ministre Sidiki Kaba est un homme d’une grande qualité avec une carrière professionnelle de très haut niveau aussi bien au Sénégal qu’à l’international. En outre, au regard de l’important carnet d’adresses du ministre Sidiki Kaba, les perspectives offertes par la coopération décentralisée pour Tambacounda sont très importantes.

Ce qui constitue un atout majeur pour une ville comme la nôtre qui aura besoin de ressources extrabudgétaires et capter des fonds pour se développer. C’est un homme d’écoute et de dialogue. C’est un leader, un manager intégrateur qui sait très bien tirer le meilleur d’une équipe afin de hisser tout le monde vers le haut.

Je le soutiens car son souhait est de bâtir le renouveau de Tambacounda avec un programme inclusif, participatif qui engage les jeunes, les femmes, les élites intellectuelles, les Tambacoundois de la diaspora et toute la population.





