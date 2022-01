Élections locales : l'ambitieux programme d'Abdou Karim Fofana Dans un livre intitulé "Mon engagement pour Fann - Point E - Zone B - Sicap Amitié", Abdou Karim Fofana, candidat de Benno Bokk Yaakaar dans cette commune dakaroise, décline son programme en quelques axes majeurs : la sécurité, le cadre de vie, la santé, l'éducation et la formation, l'entreprenariat. Il y évoque aussi le sport et la culture ou encore la démocratie participative.

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Janvier 2022 à 09:46 | | 0 commentaire(s)|

Depuis le début de la campagne électorale, le candidat de BBY partage ainsi, avec les populations chez qui il suscite un engouement certain, son ambition de créer 200 emplois dont 100 pour la sécurité, 100 pour le cadre de vie, d'offrir 200 bourses d’études, de donner 10.000 cartes de couvertures maladies aux populations et de financer pour environ 300 millions de projets d’activités économiques chaque année, entre autres priorités.



Le but est de travailler à l'édification de la commune la plus propre et la plus sécurisée d’Afrique de l’Ouest, ayant le meilleur aménagement paysager, les meilleurs résultats scolaires, disposant de la meilleure prise en charge médicale, et qui impulse l’entrepreneuriat.



Abdou Karim Fofana dit s'être engagé "pour matérialiser cette irrésistible ambition, pour se laisser porter par un élan collectif de transformation et pour servir", sa conviction étant que sa commune "est belle mais d’une beauté qui s’ignore. Elle est riche d’un potentiel inexploité". Voilà pourquoi, selon sa vision, "il est temps de la faire briller de mille feux, de tirer le meilleur parti de ses richesses et d’œuvrer au mieux-vivre de ses habitants".



