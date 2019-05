Elections locales: la Société civile contre tout report Le responsable de ‘’Sunu élection’’, Valdiodio Ndiaye s’est dit contre tout report des prochaines élections locales, prévues en décembre prochain. « Nous sommes contre tout report des élections, nous sommes pour le respect du calendrier électoral », a-t-il, en effet, déclaré sur la RFM.

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Mai 2019 à 15:33 | | 0 commentaire(s)|

Et de poursuivre, « nous ne sommes pas convaincus par les problèmes d’organisation évoqués. Nous avons une administration compétente, il y a juste nécessité de communiquer ».



Par ailleurs, Valdiodio Ndiaye s’est dit contre la suppression du poste de Premier ministre. « Le fast-track dont parle le président Macky Sall, c’est juste pour régler un problème politique. Quand on voit la rapidité avec laquelle le PUDC a été réalisé, de même que l’autoroute Ila Touba, on ne peut nous parler de lenteurs administratives ».

