Elections locales : le PUR vise 30% des collectivités territoriales Le Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR) fixe ses ambitions en direction des prochaines élections locales.

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Mars 2019 à 12:49 | | 0 commentaire(s)|

Selon Khalifa Mbodji, secrétaire permanent du parti d’Issa Sall, « les élections locales sont beaucoup plus importantes que les présidentielles. C’est pourquoi le PUR vise 30% des collectivités territoriales lors de ces élections ». M. Mbodji souligne que son parti a les moyens de ses ambitions, puisque. En effet, a-t-il dit sur la RFM, « nous sommes en train de discuter avec une centaine de coalitions et des mouvements sociaux avec qui nous partageons les mêmes valeurs ».

